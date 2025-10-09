Сигнал телефона главы семьи, пропавшей в Красноярском крае, отследили в 7 км от поселка Кутурчин

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Картографы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" определили местоположение источника радиосигнала телефона, принадлежавшего главе семьи, пропавшей в Красноярском крае, сообщает в четверг пресс-служба Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин Партизанского района", - говорится в сообщении.

В настоящее время поиски семьи сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения семьи во время туристического похода.

По данным следствия, 28 сентября 2025 года супруги вместе с 5-летней дочерью направились в туристический поход с окраины поселка Кутурчин в направлении Кутурчинского Белогорья. В течение двух дней они не выходили на связь с родственниками, в связи с этим 30 сентября сын женщины обратился с заявлением в правоохранительные органы.

На месте поисковых мероприятий координируют работу заместитель руководителя управления Александр Зюбанов, следователи и криминалисты краевого СК и Криминалистического центра СК России.

Поиски осложняются обильным снежным покровом, низкой температурой воздуха, значительными и разнообразными неровностями рельефа, которые затрудняют передвижение и ориентирование поисковиков.