Перебои в подаче тепла и воды отмечены в иркутском Бодайбо из-за аварии ЖКХ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности введен в пятницу в Бодайбо Иркутской области из-за коммунальной аварии, сообщается на сайте городской администрации.

"В связи с аварией, затронувшей системы водо- и теплоснабжения, с 09:00 (04:00 мск) 30 января 2026 года в границах Бодайбинского городского поселения установлен режим функционирования "Повышенная готовность". Сложившаяся ситуация, к сожалению, привела к временным перебоям в подаче жизненно важных ресурсов", - говорится в сообщении.

Специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить нормальное функционирование систем водо- и теплоснабжения. Задействованы силы и средства МУП "Тепловодоканал", ПЧ №37 МЧС России Бодайбинского района, предприятий города.

Согласно открытым источникам, в Бодайбо сейчас стоит 40-градусный мороз.

Город Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, на правом берегу реки Витим в 1095 км от Иркутска. Численность населения - около 7,5 тыс. человек.