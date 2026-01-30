Поиск

В Бодайбо под отключения воды и отопления попали 138 домов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Бодайбо под аварийное отключение теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения в Бодайбо попали 138 домов, в которых проживает 768 человек, сообщило МЧС Иркутской области.

В городе произошла авария, которая с утра вызвала перебои в водо- и теплоснабжении. Там ввели режим повышенной готовности.

Ремонт продолжается. Задействованы силы и средства МУП "Тепловодоканал", пожарной части №37, предприятий города.

В Бодайбо сейчас минус 35 градусов.

Город Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, в 1095 км от Иркутска. В городе жиут около 7,5 тысяч человек.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Директор Прокопьевского психоневрологического интерната отстранен от работы

Во всех психоневрологических интернатах Кузбасса проведут проверки

 Во всех психоневрологических интернатах Кузбасса проведут проверки

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на российского военного в Петербурге

Женщина ранена в результате атаки беспилотника в Брянской области

Чемезов заявил, что ресурсов для исполнения экспортных оружейных контрактов достаточно

 Чемезов заявил, что ресурсов для исполнения экспортных оружейных контрактов достаточно

Что произошло за день: четверг, 29 января

Аномальные морозы прогнозируются в регионах европейской части России

В Анапе еще на полгода отсрочили сбор туристического налога
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8275 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });