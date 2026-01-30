В Бодайбо под отключения воды и отопления попали 138 домов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Бодайбо под аварийное отключение теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения в Бодайбо попали 138 домов, в которых проживает 768 человек, сообщило МЧС Иркутской области.

В городе произошла авария, которая с утра вызвала перебои в водо- и теплоснабжении. Там ввели режим повышенной готовности.

Ремонт продолжается. Задействованы силы и средства МУП "Тепловодоканал", пожарной части №37, предприятий города.

В Бодайбо сейчас минус 35 градусов.

Город Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, в 1095 км от Иркутска. В городе жиут около 7,5 тысяч человек.