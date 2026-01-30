Поиск

В Оренбурге два человека получили ожоги при обвале грунта

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Оренбурге два человека госпитализированы после обвала грунта, сообщил глава города Альберт Юмадилов.

Это случилось по адресу улица Монтажников, 7 б.

Позднее Юмадилов сообщил журналистам, что, по предварительным данным, обвал грунта произошел из-за аварии на теплосетях, принадлежащих частной компании. В момент ЧП, когда подмыло грунт, двое пострадавших стояли на пешеходном переходе.

"Два парня, они госпитализированы (...) получили ожоги", - сказал Юмадилов.

Областное МВД сообщило, что один из пострадавших - несовершеннолетний.

Перекрыто движение на участке Промышленной улицы. Администрация Оренбурга сообщает, что в связи с проведением аварийно-восстановительных работ движение будет прекращено почти на месяц - до 23:00 27 февраля.

Оренбург МВД Альберт Юмадилов
