В связи с обвалом грунта в Оренбурге возбуждено уголовное дело

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В связи с обвалом грунта в Оренбурге возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК), сообщило управление СК по Оренбургской области.

Следствие установило, что 30 января на улице Монтажников упешеходного перехода произошел провал асфальтового покрытия. В" результате происшествия двое оренбуржцев, в том числе несовершеннолетний, с полученными травмами госпитализированы в медицинское учреждение города", - сказано в сообщении.

К проверке инцидента подключилась областная прокуратура.

Губернатор Евгений Солнцев сообщил, что взял ситуацию с этим ЧП на свой личный контроль и поручил "оказать всю необходимую помощь пострадавшим".

Разлив воды локализуют сотрудники Оренбургских тепловых сетей, сообщило правительство области. Для перекрытия поврежденного участка теплотрассы пришлось откачивать воду из тепловой камеры.