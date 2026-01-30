Восемь дронов сбили за сутки в Курской области, два человека пострадали

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о восьми беспилотниках, сбитых за прошедшие сутки над регионом, есть пострадавшие.

Дроны различных типов были сбиты в период с 09:00 29 января до 07:00 30 января, написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Кроме того, по информации Хинштейна, украинская сторона девять раз применила артиллерию по отселённым районам. Четыре раза беспилотники сбросили взрывные устройства на территорию региона, добавил он.

По данным губернатора, в селе Бегоща Рыльского района два FPV-дрона атаковали территорию дома, в результате удара ранены два человека.

"У 97-летней женщины - контузия, у 67-летнего мужчины - осколочные ранения груди и ноги. Они доставлены в Курскую областную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил Хинштейн.

Губернатор отметил, что разрушений инфраструктуры нет.