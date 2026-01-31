Поиск

За ночь российские военные нейтрализовали 26 украинских беспилотников

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В ночь на субботу российские военные перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ, сообщило Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над Брянской, Смоленской, Белгородской областями, а также над Крымом.

Предыдущей ночью средствами ПВО над регионами России были уничтожены 18 украинских беспилотников самолетного типа, также губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о восьми беспилотниках, сбитых над регионом, есть пострадавшие. Кроме того, в ночь на пятницу приостанавливал работу аэропорт Геленджика.

Минобороны РФ
