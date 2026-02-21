Поиск

Руководители департамента по недропользованию по ДФО арестованы по делу о взятках

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке отправил под арест руководителя департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу и его заместителя, обвиняемых в получении взятки, сообщает в субботу прокуратура Приморского края.

"По данным следствия, с 2021 по 2025 год, руководитель департамента на системной основе предоставлял представителю коммерческой организации служебные сведения, ставшие ему известными в связи с занимаемой должностью", - говорится в сообщении.

Кроме того, чиновник организовал выдачу лицензии на пользование недрами для разведки и добычи полезных ископаемых на участке в Магаданской области на заведомо выгодных для коммерческой структуры условиях.

В качестве незаконного вознаграждения, полагает следствие, начальник департамента получил от взяткодателей автомобиль марки LEXUS стоимостью более 17,5 млн рублей.

Замначальника департамента, по данным следствия, за денежное вознаграждение предоставлял представителю коммерческой организации служебные сведения.

Кроме того, чиновник способствовал принятию положительного решения о продлении срока действия лицензии на геологическое изучение недр. За незаконные действия в пользу коммерческой организации фигурант получил через посредников взятку в 350 тыс. рублей.

С учетом мнения представителя прокуратуры края суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного следствием УФСБ России по Приморскому краю в отношении руководителей департамента и иных участников преступления по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

Ранее суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в даче взятки.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что сотрудники УФСБ РФ по Приморскому краю в четверг провели обыски в департаменте, а в пятницу руководитель и его заместитель были задержаны.

Департамент по недропользованию по ДФО (Дальнедра) является территориальным органом межрегионального уровня, осуществляющим функции Федерального агентства по недропользованию по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере недропользования, а также правоприменительные функции на территории Дальневосточного федерального округа.

ДФО Приморский край УФСБ
