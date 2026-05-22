"Читай город" в 2026 г. может направить более 1 млрд руб. на реконцепцию книжных магазинов

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Объединенная розничная сеть (ОРС) "Читай город - Буквоед" в 2026 году может направить более 1 млрд рублей на реконцепцию действующих книжных магазинов и открытие торговых точек в новом формате, сообщил генеральный директор ОРС Александр Брычкин журналистам в пятницу.

"За счет этих средств все магазины не перестроишь, с учетом того, что ориентировочные инвестиции в каждый объект недвижимости могут составить 50-70 млн рублей. Много магазинов за 1 млрд рублей не сделаешь, но можно сделать несколько очень хороших", - отметил Брычкин.

По данным компании, инвестиции в обновленный магазин составляют до 100 тыс. рублей на кв. метр. На текущий год планируется открытие 30-40 магазинов обоих брендов объединенной сети. Итоговая цифра будет зависеть, главным образом, от достигнутых договоренностей с арендодателями. Вместе с тем, компания делает акцент на развитии сети через появление точек в арт-пространствах, креативных кластерах и модных местах города. В настоящее время компания больше сосредоточена на открытии площадок в новом концепте, чем на обновлении старых точек.

По словам Брычкина, новая концепция развития сети "Буквоед" предполагает, в том числе, обновление оформления магазинов и дизайна логотипа. Первый магазин в новом формате заработал в ТРК "Голливуд" в Петербурге, на ближайшее время намечено открытие еще двух магазинов - в Петербурге и Архангельске. При этом средний чек в новом магазине составляет 945 рублей против 790 рублей по всей сети.

"Старый формат перестал расти, несмотря на то, что, по нашим исследованиям, у "Буквоеда" достаточно хорошие показатели бренда: высокая узнаваемость и индекс потребительской лояльности. Наша цель состоит в том, чтобы сделать книжный магазин притягательным пространством, местом, куда хочется прийти. Мы проанализировали, как читатели в целом выбирают место для покупки. И выяснилось, что помимо цены, удобства, месторасположения, системы лояльности, возможности быстро найти интересующую книгу, очень важными оказались именно эмоциональные характеристики", - пояснил Брычкин.

Объединенная розничная сеть "Читай город - Буквоед" образована в 2008 году путем объединения сетей "Новый книжный" (позднее переименован в "Читай-город") и "Буквоед". Сейчас "Читай-город" насчитывает 526 магазинов в 200 городах России, "Буквоед" - 120 книжных магазинов в СЗФО, около 80 из которых находятся в Петербурге. Сеть также владеет интернет-магазином Book24.



