Путин поддержал решение главы Тывы вновь баллотироваться

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал нынешнего главу Тывы Владислава Ховалыга в решении вновь баллотироваться на выборах.

"В целом, вы и ваша команда демонстрируете хороший набранный темп. Надо будет посмотреть, как жители республики оценят эту работу. В целом, я желаю вам удачи", - сказал Путин на встрече с Ховалыгом.

"Действительно, да, последние годы проделана большая работа. Радует то, что растут инвестиции. Много хороших новых инвестиционных проектов. Надеюсь, они будут поддержаны на вашем уровне и заработают", - отметил он.

Путин добавил, что Ховалыгу следует обратить внимание на вопросы социального характера. "Это количество дошкольных учреждений и школ, которые нуждаются в реконструкции и новом строительстве. Насколько я понимаю, количество учащихся во вторую смену в Тыве достаточно высокое, почти в два раза больше, чем в России в целом", - сказал глава государства.

"То же касается и дошкольных учреждений. На это попросил бы обратить внимание. Соответствующие указания будут даны и федеральному правительству, чтобы вам помогли", - пообещал Путин.