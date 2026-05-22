Поиск

Государство выставит на продажу 23,76% акций "Аэрофлота"

Государство выставит на продажу 23,76% акций "Аэрофлота"
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Государство выставит на продажу 23,76% акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", следует из сообщения Росимущества.

Ведомство объявило о проведении отбора организатора продажи этого пакета. В качестве основания указано поручение правительства от 28 апреля.

Заявки принимаются с 22 мая по 8 июня, конверты будут вскрыты 9 июня.

Организатор должен будет обеспечить проведения оценки рыночной стоимости пакета, а также представить "отчет о возможных структурах сделки, позволяющих максимально увеличить поступление денежных средств в федеральный бюджет", отмечает Росимущество.

Претендент должен обладать опытом размещения акций на фондовом рынке, сказано в сообщении.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Государство выставит на продажу 23,76% акций "Аэрофлота"

 Государство выставит на продажу 23,76% акций "Аэрофлота"

Кевин Уорш приведен к присяге в качестве председателя ФРС США

Набиуллина назвала чрезмерное регулирование основным риском для развития ИИ

Денежная масса в РФ в апреле выросла на 1,4%, годовой темп увеличился до 12,3%

Brent остается в плюсе и торгуется у $104,17 за баррель

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ всех партий армянской минеральной воды "Джермук"

 Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ всех партий армянской минеральной воды "Джермук"

Набиуллина анонсировала поэтапное повышение минимального размера капитала банков

Проект соглашения Ирана и США содержит пункт о свободе судоходства

ЦБ зафиксировал случаи занижения кредитными организациями резервов в угоду бонусам банкиров

 ЦБ зафиксировал случаи занижения кредитными организациями резервов в угоду бонусам банкиров

Фондовые индексы США завершили торги в плюсе, Dow Jones обновил рекорд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9532 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2285 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов