Государство выставит на продажу 23,76% акций "Аэрофлота"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Государство выставит на продажу 23,76% акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", следует из сообщения Росимущества.

Ведомство объявило о проведении отбора организатора продажи этого пакета. В качестве основания указано поручение правительства от 28 апреля.

Заявки принимаются с 22 мая по 8 июня, конверты будут вскрыты 9 июня.

Организатор должен будет обеспечить проведения оценки рыночной стоимости пакета, а также представить "отчет о возможных структурах сделки, позволяющих максимально увеличить поступление денежных средств в федеральный бюджет", отмечает Росимущество.

Претендент должен обладать опытом размещения акций на фондовом рынке, сказано в сообщении.