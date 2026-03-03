Движение на Транссибе в Пермском крае полностью восстановлено после схода вагонов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Железнодорожники полностью восстановили движение на поврежденнном после схода вагонов перегоне Бахаревка - Ферма в Пермском крае, сообщается в телеграм-канале филиала АО "РЖД" - Свердловская железная дорога (СвЖД) во вторник.

"3 марта в 3:05 мск открыто движение по второму пути на перегоне Ферма - Бахаревка Свердловской железной дороги", - говорится в сообщении.

В настоящее время поезда на участке курсируют по обоим путям в штатном режиме.

Отмечается, что РЖД принимает все необходимые меры для скорейшего введения движения поездов в график.

Как сообщалось, в ночь на понедельник на перегоне Ферма-Бахаревка произошел сход вагонов грузового поезда. По уточненным данным СвЖД, с рельсов сошли девять вагонов-зерновозов, находившихся в хвостовой части состава. Один из сошедших вагонов допустил касание с локомотивом технического электропоезда, следовавшего по соседнему пути, что повлекло сход локомотива.

В результате происшествия были повреждены вагоны и железнодорожное полотно. Пострадавших нет. Движение на участке приостанавливалось для проведения восстановительных работ. Нарушен график движения поездов.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). В качестве основных версий случившегося рассматриваются неисправность железнодорожного полотна и техническое состояние ходовой части вагонов.

Перегон Ферма-Бахаревка входит в состав Транссибирской железнодорожной магистрали.