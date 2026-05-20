Два промобъекта повреждены в Нижегородской области из-за падения обломков БПЛА

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Два промышленных объекта повреждены из-за падения обломков сбитых БПЛА в Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Ночью и в утренние часы в Нижегородской области сбито 30 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе", - написал он в своем канале в Мах.

По словам губернатора, в настоящее время осуществляется локализация возгорания и ликвидация последствий инцидента.

"Школы района переведены на дистанционный режим. Беспилотная опасность сохраняется, силы ПВО продолжают работу", - сообщил Никитин.

Глеб Никитин Нижегородская область
