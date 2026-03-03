Шебекинский округ Белгородской области остался без света из-за аварии

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Электроснабжение Шебекинского округа Белгородской области нарушено из-за аварии, сообщил глава округа Андрей Гриднев во вторник.

"В округе зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ", - написал Гриднев в своем телеграм-канале.

Шебекинский округ Белгородской области является приграничным и систематически подвергается воздушным атакам ВСУ.