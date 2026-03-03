Волгоградка отсудила у УК 272 тысячи рублей за разбитую песочницей машину

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Волгограде Тракторозаводский районный суд взыскал с управляющей компании (УК) компенсацию в пользу горожанки, чью машину повредила сорванная ветром детская песочница, сообщила пресс-служба судов региона.

Заявительница указала в иске, что 23 июля 2025 года стояла во дворе, и на него упала песочница, сорванная сильным ветром.

"В ходе осмотра полицией были установлены повреждения автомобиля истца в виде вмятины на передней правой двери с повреждением покрытия, царапины на переднем правом крыле с повреждением покрытия, а также разбитое стекло на передней правой двери. На момент осмотра автомобиля рядом лежала деревянная конструкция, схожая с песочницей с детской площадки", - говорится в сообщении.

По заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 155,8 тысячи рублей. Поскольку территория двора находится в ведении ответчика, женщина направила в УК претензию, однако та оставила ее без удовлетворения.

Суд установил, что машину повредила именно песочница. Суд взыскал с УК в пользу истицы стоимость восстановительного ремонта в размере 155,8 тысячи рублей, компенсацию морального вреда - 5 тысяч рублей, штраф за несоблюдение требований потребителя - 80,4 тысячи рублей, расходы по оплате услуг оценщика - 9 тысяч рублей, а также судебные расходы - 22,5 тысяч рублей. Общая сумма взыскания превысила 272 тысячи рублей.