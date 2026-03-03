Айтишник оштрафован на 100 тысяч рублей за продажу вирусов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в продаже вредоносных компьютерных программ (ч.2 ст.273 УК), сообщила областная прокуратура.

Суд установил, что подсудимый в течение пяти лет предоставлял различным пользователям вредоносные программы "для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, компьютерной информации и нейтрализации средств защиты данной информации". За это он получил не менее 10 млн рублей в криптовалюте.

В суде подсудимый полностью признал вину.

Суд приговорил его к полутора годам условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей.