Над Курской областью за сутки уничтожены 35 беспилотников

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 35 украинских беспилотников за сутки над регионом.

ВСУ 35 раз применили артиллерию по отселенным районам, пять раз украинские беспилотники атаковали территорию с помощью сброса взрывных устройств, написал глава региона в субботу в своем канале в Мах.

Накануне в результате атак дронов в Курской области пострадали четыре человека. Есть повреждения жилого дома, автомобилей и здания магазина