Над Севастополем уничтожены 14 беспилотников

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении 14 беспилотников над городом.

"Силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. В общей сложности сбито 14 БПЛА", - написал Развожаев в мессенджере Мах.

В результате атаки возникло четыре возгорания, сообщил губернатор со ссылкой наспасательную службу Севастополя.

Уточняется, что в районе Стрелецкой бухты на одном из участков загорелась трава, в районе парка Победы загорелся небольшой участок крыши в здании аппартаментов. В районе Фиолента загорелся частный дом, а в районе Фиолентовского шоссе - одно из промышленных зданий и трава.

По предварительной информации, пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены, добавил Развожаев.