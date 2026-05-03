Песков сообщил, что на Параде Победы ожидается важное выступление Путина

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Кремле анонсировали важное выступление президента России Владимира Путина на Параде Победы 9 мая.

"Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на Параде", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Он отметил, что выступление главы российского государства "всегда ждет весь мир, оправданно ждет".

Ранее пресс-секретарь президента рассказал журналистам, что Парад в честь Дня Победы на Красной площади в этом году пройдет в усеченном формате - без техники - для минимизации опасности на фоне террористической угрозы со стороны Киева.

Песков отметил, что 9 мая глава государства проведет ряд встреч с гостями, которые приедут на торжественные мероприятия в Москву.

"Будет напряженный рабочий день. Будут двусторонние встречи с гостями, которые будут с нами", - сказал он Зарубину.