Роспотребнадзор заявил о соответствии нормам проб водопроводной воды и воздуха в Туапсе

Грузовой автомобиль во время уборки нефтепродуктов на пляже Туапсе
Фото: Борис Морозов/РИА Новости

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Все пробы водопроводной воды и атмосферного воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров на морском терминале и НПЗ соответствуют гигиеническим нормативами, сообщает в воскресенье Роспотребнадзор.

"В городе Туапсе после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывющего завода все пробы (водопроводной воды и атмосферного воздуха - ИФ) в пределах нормы. Ситуация с водоснабжением находится под строгим контролем", - говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что водоисточники, используемые для снабжения города, "расположены на значительном удалении - около 10 километров от места происшествия, что минимизирует прямое влияние любых возможных осадков".

В ведомстве уточнили, что специалистами проводится усиленный мониторинг всех водоисточников, подающих воду населению, и воды в водопроводной сети. Лабораторные исследования охватывают широкий спектр показателей, включая наличие нефтепродуктов, продуктов горения, индекс токсичности, полихлорированные бифенилы (ПХБ), остаточный хлор, органолептические и микробиологические характеристики.

"Результаты исследований не превышают установленных гигиенических нормативов", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

