Вылет 12 рейсов задерживается в аэропортах Сочи и Геленджика

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Вылет 12 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи и аэропорту Геленджик в воскресенье днем, следует из данных онлайн-табло воздушных гаваней.

В частности, в аэропорту Сочи на вылет задерживаются 10 рейсов, в том числе авиакомпаний "Россия" - в Екатеринбург, "Победа" - в Уфу, Самару и два в Москву, "Северный ветер" - в Сургут, "Уральские авиалинии" - в Москву и Екатеринбург, "Сибирь" - в Новосибирск и "Смартавиа" - в Санкт-Петербург.

В аэропорту Геленджик задерживаются на вылет два рейса - оба в Санкт-Петербург авиакомпаний "Россия" и Utair.

Как сообщалось, поздно вечером в субботу вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика, они продлились более часа. В ночь на воскресенье также были введены ограничения на работу аэропортов Пулково, Псков, Шереметьево и Внуково. С аэропортов Псков, Пулково и Шереметьево ограничения сняты, с Внуково - снимали утром в воскресенье, затем ввели повторно.