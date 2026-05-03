Поиск

Вылет 12 рейсов задерживается в аэропортах Сочи и Геленджика

Вылет 12 рейсов задерживается в аэропортах Сочи и Геленджика
Архивное фото
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Вылет 12 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи и аэропорту Геленджик в воскресенье днем, следует из данных онлайн-табло воздушных гаваней.

В частности, в аэропорту Сочи на вылет задерживаются 10 рейсов, в том числе авиакомпаний "Россия" - в Екатеринбург, "Победа" - в Уфу, Самару и два в Москву, "Северный ветер" - в Сургут, "Уральские авиалинии" - в Москву и Екатеринбург, "Сибирь" - в Новосибирск и "Смартавиа" - в Санкт-Петербург.

В аэропорту Геленджик задерживаются на вылет два рейса - оба в Санкт-Петербург авиакомпаний "Россия" и Utair.

Как сообщалось, поздно вечером в субботу вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика, они продлились более часа. В ночь на воскресенье также были введены ограничения на работу аэропортов Пулково, Псков, Шереметьево и Внуково. С аэропортов Псков, Пулково и Шереметьево ограничения сняты, с Внуково - снимали утром в воскресенье, затем ввели повторно.

Сочи Геленджик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объект предприятия горел после атаки БПЛА в Воронежской области

Вылет 12 рейсов задерживается в аэропортах Сочи и Геленджика

 Вылет 12 рейсов задерживается в аэропортах Сочи и Геленджика

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 334 украинских беспилотников

Шереметьево и Внуково вернулись к штатной работе

На подлете к Москве сбит второй беспилотник

Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Шесть беспилотников сбито в Подмосковье, погиб мужчина

Что произошло за день: суббота, 2 мая

Московский аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2009 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9211 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов