Объект предприятия горел после атаки БПЛА в Воронежской области

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Пожар на предприятии и повреждение окон почти в двух десятках квартир стали результатом ночной атаки беспилотников на Воронежскую область, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над одним из районов на юге Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены 14 беспилотных летательных аппаратов", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

По предварительной информации, пострадавших нет, отметил Гусев.

В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на объекте местного предприятия, которое было оперативное ликвидировано.

Кроме того, по словам Гусева, в одном из населенных пунктов района выбиты окна в частном доме и в 18 квартирах двухэтажного многоквартирного здания. Также поврежден легковой автомобиль.

