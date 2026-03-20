Врачи на Урале спасли 11-летнего мальчика, упавшего с четвертого этажа

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Свердловской области врачи спасли 11-летнего мальчика, упавшего с четвертого этажа, сообщил Минздрав региона.

"Трагическая случайность (...) произошла во время игры с приятелями. Подросток сорвался с четвертого этажа и получил тяжелые травмы. Его друзья, невзирая на юный возраст, сориентировались в ситуации и вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.

Сначала мальчика доставили в реанимацию детской городской больницы Нижнего Тагила. Там ему наложили швы и поставили предварительные диагнозы. Затем на вертолете территориального центра медицины катастроф его доставили в Екатеринбург, в детскую городскую клиническую больницу №9.

"Мальчик рисковал остаться без одной почки и стать инвалидом. Комплексная бригада врачей поэтапно провела несколько операций, благодаря которым пациента удалось спасти. Подростку предстоит пройти длительный курс реабилитации", - прокомментировал завотделением детской уро-андрологии ДГКБ № 9 Павел Основин.

В Минздраве добавили, что мальчик уже вернулся к занятиям, но остается под наблюдением врачей.