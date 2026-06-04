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Один человек погиб, трое ранены в Крыму при атаке БПЛА на пригородный поезд

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате атаки украинского дрона на пригородный поезд в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов в четверг.

"Один человек погиб и еще трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Экстренные оперативные службы - на месте", - написал Аксенов в своем канале в Max.

По его словам, органы власти окажут необходимую помощь и поддержку.

В ночь на четверг Аксенов заявлял об атаке по нежилым объектам в Симферополе, погибли три человека, семеро получили ранения.

Как сообщалось, с вечера среды, по данным МЧС, в Крыму действует режим беспилотной опасности. С 2:37 по московскому времени перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту, ограничение действует до сих пор.

По данным компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь), из-за беспилотной опасности приостановлено движение поездов на нескольких участках, задерживаются 13 составов.

Кроме того, оператор пригородных перевозок ООО "Южная пригородная пассажирская компания" сообщил о приостановке движения всех пригородных поездов в Крыму.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 июня 2026 года Военная операция на Украине
Крым Сергей Аксенов
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