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Силуанов заявил, что в перспективе нужно будет снижать цену отсечения

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Власти не стали менять цену отсечения в бюджетном правиле в 2026 году, но в перспективе ее необходимо снижать, такое предложение будет вноситься, заявил на макроэкономической сессии ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов.

"Мы в этом году не стали менять цену отсечки, на перспективу сейчас думаем, и то, что ее надо корректировать в меньшую сторону, - очевидно. Причины - меньше зависимость от внешних факторов, ценовых изменений", - сказал он.

Он напомнил, что цена отсечения повышалась в период, когда бюджету были нужны дополнительные источники финансирования расходов. "Тогда мы часть нефтегазовых доходов перенаправили на бюджетные траты. Сейчас видим, что, наоборот, нужно заботиться о бюджетном балансе вне зависимости от внешних факторов, с одной стороны. А с другой стороны, сделать так, чтобы наши курсовые соотношения в меньшей степени зависели и была волатильность ниже в зависимости от меняющейся ценовой конъюнктуры на энергетические товары", - пояснил Силуанов.

"Поэтому однозначно будем вносить предложения по изменению цены отсечки в бюджетном правиле", - отметил он.

Антон Силуанов Минфин
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