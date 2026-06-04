Движение по Крымскому мосту возобновлено после семичасового перерыва

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Возобновилось движение автотранспорта по Крымскому мосту, сообщил инфоцентр, открыт в четверг днем после временной остановки, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Мост был перекрыт для автотранспорта с 2:37 по московскому времени.

По данным компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь), из-за беспилотной опасности и приостановки движения поездов на нескольких участках, задерживаются 13 составов.