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Движение по Крымскому мосту возобновлено после семичасового перерыва

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Возобновилось движение автотранспорта по Крымскому мосту, сообщил инфоцентр, открыт в четверг днем после временной остановки, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Мост был перекрыт для автотранспорта с 2:37 по московскому времени.

По данным компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь), из-за беспилотной опасности и приостановки движения поездов на нескольких участках, задерживаются 13 составов.

Гранд Сервис Экспресс ГСЭ Крым Крымский мост Севастополь
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