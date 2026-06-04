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За ночь над Севастополем сбиты 52 беспилотника

Повреждены три дома

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы в ночь на четверг отразили массированную атаку беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Этой ночью силы ПВО и мобильные огневые группы отразили массовую атаку ВСУ. Сбито 52 БПЛА. По информации Спасательной службы Севастополя, зафиксированы повреждения трех частных домов", - написал Развожаев в своем канале в Мах в четверг.

Как уточнил губернатор со ссылкой на Спасательную службу Севастополя, пострадавших нет.

Развожаев напомнил жителям о необходимости сообщать об обнаружении опасных предметов по номеру 112. По его словам, экстренные службы оперативно реагируют на все поступающие сообщения и выезжают на место.

Михаил Развожаев Севастополь
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За ночь над Севастополем сбиты 52 беспилотника

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