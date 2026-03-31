Жительница Екатеринбурга выпала из окна седьмого этажа и выжила

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге врачи городской больницы № 36 спасли 36-летнюю горожанку, которая упала из окна седьмого этажа, сообщил Минздрав Свердловской области.

"Женщина мыла окна, находясь на седьмом этаже, когда вдруг потеряла равновесие и упала на землю. В состоянии травматического шока пострадавшую доставили в профильную больницу", - говорится в сообщении.

У нее диагностировали черепно-мозговую травму, повреждение шейного отдела позвоночника, множественные переломы костей таза, травму грудной клетки с повреждением легких, открытые оскольчатые переломы левой ноги.

"Большинство пострадавших с подобными травмами погибают еще до приезда врачей", - отметили в Минздраве.

После операции пациентка находилась в реанимации на искусственной вентиляции легких до полной стабилизации состояния. Затем ее перевели в отделение травматологии, а потом врачи провели новую операцию - по частичному демонтажу аппаратов внешней фиксации и синтезу сломанных костей.

Женщину уже выписали. Сейчас она проходит курс реабилитации.