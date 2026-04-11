Эвакуация проводится из дачных обществ в районе хакасского города Абазы

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Затор на реке Абакан стал причиной подтопления дачных обществ "Лесник" и "Черемушки" в районе города Абазы в Хакасии, работает эвакуационная команда, сообщает пресс-служба администрации города в субботу.

"С территории дачных обществ произведена эвакуация населения. Развернут пункт временного размещения и готов принимать население. Для подворового оповещения жителей районов возможного подтопления работает эвакуационная комиссия", - говорится в сообщении.

По данным администрации, подтоплено 150 участков в "Леснике" и 91 участок в "Черемушках". В Абазе введен режим "Чрезвычайной ситуации".

Кроме того, закрыт проезд в подтопленные дачные.

В пресс-службе горадминистрации отмечают, что техсредства и экстренные службы находятся в готовности, сотрудники МЧС исследуют обстановку с помощью беспилотника.

Абакан МЧС Хакасия
