Поиск

РАН рекомендует довести долю расходов на фундаментальную науку до 0,4% ВВП к 2030 году

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российская академия наук рекомендует довести долю расходов на фундаментальную науку до 0,4% ВВП к 2030 году, сообщил на общем собрании членов РАН ее президент Геннадий Красников.

В РоссииНа Общем собрании членов Российской академии наук: роль Академии в научно-техническом развитииНа Общем собрании членов Российской академии наук: роль Академии в научно-техническом развитииЧитать подробнее

"12 мая этого года Президиум РАН утвердил рекомендации по увеличению бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение фундаментальных научных исследований на период 2027-2030 годов РАН рекомендует довести долю расходов на фундаментальную науку до 0,4% ВВП к 2030 году", - сказал он и призвал поддержать это решение.

Красников также напомнил, что в декабре 2025 года Общее собрание одобрило изменения в Устав РАН, касающиеся совершенствования структуры Академии. Они были утверждены постановлением правительства 6 мая 2026 года. В результате в новую структуру РАН входят 14 тематических отделений, в том числе отделение нанотехнологий и информационных технологий, отделение клинической медицины, а также четыре региональных отделения.

Президент Академии сообщил, что 16 июня на президиуме будет рассмотрен вопрос об утверждении кандидатур исполняющих обязанности академиков-секретарей новых отделений. На Общем собрании в декабре 2026 года будет утвержден списочный состав членов отделений.

Геннадий Красников РАН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РАН рекомендует довести долю расходов на фундаментальную науку до 0,4% ВВП к 2030 году

Мошенники в 2025 г. вывели около 300 млрд руб. похищенных средств через криптовалюту

"Роснефтегаз" в 2025 году обеспечил более трети поступлений дивидендов в федеральный бюджет

Brent дорожает на 2,8%, WTI дешевеет на 4,4%

Россия надеется поставлять в Бразилию нефтегазовое оборудование

Brent подешевела до $97,58 за баррель

Правительство РФ с июля запустит новую программу льготных кредитов для МСП со ставкой на уровне "ключа"

Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2600п по индексу МосБиржи

Правительство внесло изменения в "дорожную карту" газификации Камчатки

Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля

 Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9584 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2333 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов