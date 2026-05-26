Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российская академия наук рекомендует довести долю расходов на фундаментальную науку до 0,4% ВВП к 2030 году, сообщил на общем собрании членов РАН ее президент Геннадий Красников.

"12 мая этого года Президиум РАН утвердил рекомендации по увеличению бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение фундаментальных научных исследований на период 2027-2030 годов РАН рекомендует довести долю расходов на фундаментальную науку до 0,4% ВВП к 2030 году", - сказал он и призвал поддержать это решение.

Красников также напомнил, что в декабре 2025 года Общее собрание одобрило изменения в Устав РАН, касающиеся совершенствования структуры Академии. Они были утверждены постановлением правительства 6 мая 2026 года. В результате в новую структуру РАН входят 14 тематических отделений, в том числе отделение нанотехнологий и информационных технологий, отделение клинической медицины, а также четыре региональных отделения.

Президент Академии сообщил, что 16 июня на президиуме будет рассмотрен вопрос об утверждении кандидатур исполняющих обязанности академиков-секретарей новых отделений. На Общем собрании в декабре 2026 года будет утвержден списочный состав членов отделений.