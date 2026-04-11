Cилы ПВО нейтрализовали 99 украинских БПЛА за ночь

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В период с 20:00 10 апреля до 7:00 по Москве 11 апреля дежурные средства ПВО нейтрализовали 99 украинских БПЛА в 7 регионах России и над Азовским и Черным морями, сообщили в российском министерстве обороны.

В военном ведомстве уточнили, что беспилотники были перехвачены и уничтожены над Краснодарским краем, Республикой Крым, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областями.

Ранее сообщалось об отражении атаки БПЛА в Ростовской области.

Человек погиб в результате пожара в многоэтажке в Мытищах

МЧС сообщило о локализации пожара во Владикавказе после взрыва

В Шебекинском округе в результате удара дрона по грузовику погибли двое

Во Владикавказе прервали разбор завалов после взрыва из-за риска обрушения

Что произошло за день: пятница, 10 апреля

Мишустин приостановил государственную гражданскую службу замглавы Минцифры Заренина

Во Владикавказе после взрыва ввели режим ЧС

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в 2025 году на уровне 1%

Инфляция в России в марте составила 0,6%, годовая замедлилась до 5,86%

Суд по иску Генпрокуратуры изъял в доход РФ активы экс-депутатов Кубани на 81,5 млрд руб.
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1561 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8971 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 119 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов