Cилы ПВО нейтрализовали 99 украинских БПЛА за ночь

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В период с 20:00 10 апреля до 7:00 по Москве 11 апреля дежурные средства ПВО нейтрализовали 99 украинских БПЛА в 7 регионах России и над Азовским и Черным морями, сообщили в российском министерстве обороны.

В военном ведомстве уточнили, что беспилотники были перехвачены и уничтожены над Краснодарским краем, Республикой Крым, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областями.

Ранее сообщалось об отражении атаки БПЛА в Ростовской области.