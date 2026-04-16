Матвиенко заявила о новых возможностях для сотрудничества с Азербайджаном после урегулирования последствий крушения самолета AZAL

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Окончательное урегулирование между РФ и Азербайджаном последствий крушения самолета AZAL открывает новые возможности для дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

"Мы очень рады, что вчера наши правительства окончательно приняли решение о ликвидации последствий трагического происшествия с самолетом. Мы завершили этот этап, и это открывает новые возможности для дальнейшего развития российско-азербайджанских, взаимовыгодных отношений", - сказала Матвиенко на встрече в четверг.

По ее словам, такие отношения имеют огромный потенциал взаимовыгодного сотрудничества, развиваются в самых широких сферах" и выразила удовлетворение тем, как развивается межпарламентское взаимодействие обеих стран.

Встреча Матвиенко и Сафаровой прошла на полях 152-ой Ассамблеи Межпарламентского союза.

Азербайджан и Россия согласовали урегулирование последствий, включая вопрос выплаты компенсаций в связи с крушением самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), вблизи города Актау 25 декабря 2024 года, сообщалось 15 апреля в совместном заявлении министерств иностранных дел Азербайджана и РФ.