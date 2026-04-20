Ночью над регионами РФ нейтрализованы 112 дронов ВСУ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 20:00 воскресенья до 07:00 по Москве понедельника дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

БПЛА нейтрализованы над Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, Азовским и Черным морями, говорится в сообщении Минобороны России.

Утром в понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате массированной атаки БПЛА произошло возгорание в морском порту Туапсе, один человек погиб, один пострадал.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Воронеж Краснодар Крым
Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,8%

Зампред правительства Новосибирской области Шинделов отправлен в отставку

Беспилотники атаковали морской порт Туапсе, есть погибший

Тегеран готовит ответ на захват американскими военными судна под иранским флагом

Аэропорт Геленджика временно не обслуживает рейсы

Предварительный ущерб АПК Дагестана от наводнения оценивается в 600 млн рублей

Стратегические бомбардировщики ВВС США в Англии начали тренировочные полеты

Партия экс-президента Болгарии Радева лидирует на выборах

Что произошло за день: воскресенье, 19 апреля

В Минпросвещения РФ посчитали нецелесообразным введение пятой четверти в учебном году
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9054 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1773 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов