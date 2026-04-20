Ночью над регионами РФ нейтрализованы 112 дронов ВСУ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 20:00 воскресенья до 07:00 по Москве понедельника дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

БПЛА нейтрализованы над Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, Азовским и Черным морями, говорится в сообщении Минобороны России.

Утром в понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате массированной атаки БПЛА произошло возгорание в морском порту Туапсе, один человек погиб, один пострадал.