Беспилотники атаковали морской порт Туапсе, есть погибший

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В результате массированной атаки БПЛА произошло возгорание в морском порту Туапсе, один человек погиб, один пострадал, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Туапсе сегодняшней ночью подвергся еще одной массированной атаке беспилотников. В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным. Еще один - пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. (...) В морском порту произошло возгорание", - написал глава региона в мессенджере Мах в понедельник.

Также, по словам Кондратьева, обломки беспилотника повредили стекла в нескольких городских зданиях - среди них начальная школа, детский сад, музей, церковь и жилой многоквартирный дом. Также была повреждена газовая труба.

В ночь на 16 апреля на терминале в морском порту Туапсе после атаки беспилотников загорелось технологическое оборудование. На месте ЧП был развернут штаб, задействовано 157 человек, 49 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пожар ликвидировали в воскресенье, 19 апреля, после полудня.