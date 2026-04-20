Экс-министр сельского хозяйства Удмуртии стал фигурантом дела о наркотиках

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские Удмуртии задержали руководителя коммерческого предприятия по делу о наркотиках, сообщает пресс-служба МВД по республике в понедельник.

В ходе личного досмотра при нем был обнаружен сверток с наркотическим средством растительного происхождения.

Отмечается, что на момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Объединенная пресс-служба судов Удмуртии уточняет, что задержанный - бывший министр сельского хозяйства и продовольствия республики, врио гендиректора АО "Удмуртплем" Михаил Юдин. Он был задержан за рулем автомобиля, а изъятым у него веществом оказался каннабис.

Пресс-служба МВД сообщает также, что в ходе обыска в доме мужчины было обнаружено более 10 г марихуаны. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере).

Суд направил его на административный арест на 3 суток за хранение наркотиков без цели сбыта. Мужчина признал вину.

Михаил Юдин занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии в 2022-2025 годах.

МВД Удмуртия Михаил Юдин
