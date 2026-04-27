Бывший глава Минсельхоза Удмуртии оштрафован за отказ от медосвидетельствования

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Мировой судья привлек к административной ответственности бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаила Юдина за отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Днем 14 апреля Юдин был за рулем Belgee, когда его остановили сотрудники ГАИ и управления по контролю за оборотом наркотиков.

"У него были выявлены признаки опьянения (резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке)", - говорится в сообщении.

Ему предложили пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения при понятых, но он отказался.

Судья квалифицировал эти действия как административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.12.26 КоАП (невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). В суде бывший министр признал вину и раскаялся.

Судья назначил Юдину административный штраф в 45 тысяч рублей и на полтора года лишил его водительских прав.

Также экс-глава Минсельхоза Удмуртии на полтора года лишен права управления транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что Юдин был отправлен под административный арест на трое суток за хранение наркотиков, которые полицейские нашли в его машине. Пресс-служба МВД по Удмуртии отмечала, что на момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. При обыске дома у него нашли более 10 г марихуаны. По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК (незаконное хранение наркотических средств в значительном размере).

Юдин занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии в 2022-2025 годах.

Минсельхоз МВД ГАИ Удмуртия Михаил Юдин
Новости

 В России из-за непогоды один человек погиб и 31 пострадал

 В Туапсе из водоемов убрали 4165 кубометров нефтепродуктов

 "Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды

