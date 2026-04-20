Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой

Она предложила провести во всех муниципалитетах акцию по высаживанию цветов

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает не допустить обезлюживания территорий в России, поскольку это стратегическая угроза для страны, и выступает за создание условий для равномерного расселения.

"Россия исторически - не страна агломераций и мегаполисов. Обезлюживание территорий для нас - стратегическая угроза. Мы не можем этого допустить - ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономки", - сказала Матвиенко на всероссийском муниципальном форуме "Малая родина - сила России".

По ее словам, необходимо добиваться равномерного расселения, "чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах вдали от родных мест, а строили по всей стране просторные дома, заводили большие семьи". "Таким, на мой взгляд, должен быть образ будущего", - сказала спикер СФ.

Для этого, отметила она, необходимо создавать соответствующие условия.

"Ну, конечно же, не захотят семьи заводить детей, если вместо детской или спортивной площадки во дворе торчат ржавые трубы, а по тротуарам невозможно проехать с коляской и так далее", - считает Матвиенко.

"Каждой семье должны быть доступны безопасные и красивые детские площадки, ухоженные скверы, современные общественные пространства, кружки спортивные и творческие для детей, детские сады, ясли. И, конечно, родители должны быть уверены, что их дети получат качественное образование по месту проживания, качественные медицинские услуги и многое, многое другое", - сказала спикер Совфеда.

По ее мнению, всё это, в том числе, находится в зоне ответственности муниципальных властей. "И я призываю вас уделять этим вопросам первостепенное значение. Сегодня улучшение демографической ситуации в стране - это важнейшая государственная задача", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, любое благоустройство и градостроительное решение "вплоть до высоты бордюров, организации дорожных переходов и так далее нужно сопоставлять с самым главным критерием - как это отразится на повседневной жизни и удобстве семей с детьми".

Матвиенко также призвала провести акцию по высаживанию цветов в муниципалитетах по всей стране. "Давайте с этого года во всех муниципалитетах объявим такую акцию - сажаем цветы. Буду ездить по регионам и смотреть", - сказала она.

Генпрокуратура признала Европейский молодежный форум нежелательным в РФ

В России красная икра с начала года подешевела на 30%

Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана

 Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана

Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой

 Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой

Выпускники школ белгородского приграничья получат аттестаты без сдачи экзаменов

 Выпускники школ белгородского приграничья получат аттестаты без сдачи экзаменов

Роспотребнадзор предложил помощь Бурунди в ликвидации вспышки неизвестной болезни

После атаки БПЛА на Туапсе в Черном море ликвидируют разлив нефтепродуктов

 После атаки БПЛА на Туапсе в Черном море ликвидируют разлив нефтепродуктов

Roblox оштрафован на общую сумму 8 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

В Минздраве зафиксировали рост детского ожирения в РФ

Суд в Москве заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Тер-Аванесова

 Суд в Москве заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Тер-Аванесова
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1778 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9059 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов