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Что произошло за день: пятница, 5 июня

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин усмотрел "элементы хамства" в письме Зеленского, и отметил, что ему самому нужно не бояться идти на выборы. В ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ также рассказал, что у России есть ряд уникальных вооружений, и сделал другие заявления, с которыми можно ознакомиться в посвященном ПМЭФ-2026 сюжете.

Лучшие стенды ПМЭФ-2026

- Дефицит федерального бюджета РФ по итогам текущего года может "подрасти", заявил на ПМЭФ Владимир Путин, а инфляция по итогам года приблизится к 5,2%. Главной задачей экономических властей президент назвал запуск нового инвестцикла.

- ВСУ нанесли удар беспилотниками по Запорожской АЭС, нарушив режим тишины. По словам главы "Росатома", пострадали три инженера, радиационный фон на ЗАЭС в норме.

- Сертификаты для серийного производства получили самолет Ил-114-300 и российский двигатель для "Суперджета".

- В румынском порту Констанца сдетонировал морской дрон, который "потеряли" украинцы, сообщил президент страны Никушор Дан. Еще один беспилотник взорвался близ порта, а два других - в 145 км к востоку от города.

- Александр Новак считает рисками для экономики изменение структуры расходов бюджета и дефицит кадров. Выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ, вице-премьер сказал, что ключевой вопрос сейчас - повышение производительности труда.

- Anthropic призвала к глобальной паузе в развитии ИИ. В компании отметили, что эти системы совершенствуются настолько быстро, что в скором времени станут способны улучшать себя без участия человека.

Фотохроника 5 июня

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Станция спасения и реабилитации тюленей в немецкой общине Фридрихског
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Новости

Владимир Путин: "Пока не вижу смысла встречаться с Зеленским"

Что произошло за день: пятница, 5 июня

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