Землетрясение магнитудой 3,4 произошло на восточном побережье Сахалина

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,4 зарегистрировано утром во вторник на восточном побережье Сахалина, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 3,4 произошло 21 апреля в 08:49 местного времени (00:49 мск) на берегу залива Терпения (Охотское море) с эпицентром в 8 км севернее села Восточное Макаровского района. Очаг залегал на глубине 5 км", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайших к эпицентру населенных пунктах Макаровского района сейсмическое событие ощутили силой до трех баллов. Тревога цунами не объявлялась.