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Работа логистического объекта Wildberries в Екатеринбурге временно приостановлена

Работа логистического объекта Wildberries в Екатеринбурге временно приостановлена
Логистический центр Wildberries в Свердловской области
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Временно приостановлена работа логистического объекта Wildberries в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба компании.

"На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. В настоящее время работа логистического объекта временно приостановлена. В ближайшее время планируется возобновление работы в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области была отражена одна из предпринятых попыток атаки БПЛА. Из-за обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 кв. м в Чкаловском районе Екатеринбурга. Пострадавших нет.

Екатеринбург Wildberries Свердловская область
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