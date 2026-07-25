Почти до 3 тыс. га выросла за сутки площадь природных пожаров на Ямале

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за минувшие сутки выросла до 2 тыс. 974,3 гектара, сообщает в субботу департамент гражданской защиты региона.

"По состоянию на 08:30 25 июля в округе действует 23 природных пожара (Красноселькупский, Надымский, Шурышкарский, Тазовский, Приуральский, Пуровский р-ны). (...) В тушении природных пожаров участвуют 409 человек", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки ликвидировано 7 природных пожаров на площади 538,5 га.

Как сообщалось, на утро пятницы в регионе бушевали 25 пожаров на площади 2,09 тыс. га.

Вновь начавшийся рост числа природных пожаров в регионе связан с установившейся жаркой погодой. 20 июля в Красноселькупском районе ЯНАО был введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера.

В конце июня в лесах в ЯНАО был введен режим ЧС - тогда пожары бушевали на площади порядка 3 тыс. га. К началу июля огонь охватывал около 18 тыс. га, число очагов достигало 80. Со второй декады месяца природные пожары пошли на спад. В середине июля режим чрезвычайной ситуации в лесах был снят в связи со стабилизацией обстановки.