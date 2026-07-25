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Ряд улиц перекроют 25 и 26 июля в районе "Лужников" из-за концертов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Движение в районе олимпийского комплекса "Лужники" будет временно ограничено в субботу и воскресенье в связи с проведением концертов, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Так, оба дня с 20:00 до окончания мероприятия будет временно перекрыто движение в Проектируемом проезде № 2309 от Усачевой улицы до улицы Доватора, на улицах Савельева от Усачевой улицы до улицы Доватора, Доватора от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы, 10-летия Октября от Усачевой улицы до улицы Доватора.

Кроме того, ограничения будут действовать на улицах 3-й Фрунзенской от улицы Доватора до улицы Ефремова, Ефремова от 3-й Фрунзенской до Трубецкой улицы и Трубецкой от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта.

25 и 26 июля с 08:00 до окончания мероприятия также будет перекрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

Помимо этого, в течение двух дней с 00:01 до окончания мероприятия на участках ограничений временно запретят парковку.

В субботу и воскресенье с 7:45 до конца мероприятия автобусы не будут заезжать к метро "Спортивная", уточняется в сообщении.

Согласно открытым данным, 25 и 26 июля в "Лужниках" состоятся концерты группы "Руки Вверх!".

Лужники Руки Вверх! Хамовнический Вал
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Ряд улиц перекроют 25 и 26 июля в районе "Лужников" из-за концертов

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