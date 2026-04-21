Суд приговорил экс-редактора Ura.ru Аллаярова к пяти годам колонии

Денис Аллаяров
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему редактору Ura.ru Денису Аллаярову, обвиняемому в даче взятки полицейскому, наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Аллаярову также назначен штраф в размере десятикратной суммы взятки, он лишен права заниматься журналистской и издательской деятельностью на четыре года, сказала судья.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

На оглашение приговора пришло несколько десятков журналистов, зал не смог вместить их всех. Часть журналистов слушала приговор в коридоре через открытую дверь.

После приговора они спросили Аллаярова, как его самочувствие. Он с иронией ответил, что отлично.

Сторона защиты журналиста будет обжаловать приговор. "Считаю приговор чрезмерно суровым. Будем обжаловать, будем добиваться снижения наказания. Считаю, что наказание несоразмерно с содеянным", - заявил "Интерфаксу" адвокат Аллаярова Михаил Толмачев.

Как сообщалось, гособвинитель запрашивал для Аллаярова наказание в виде пяти лет колонии общего режима со штрафом в 1,2 млн рублей и лишением права заниматься журналистской и издательской деятельностью на пять лет.

Сам Аллаяров и его защита попросили суд применить к нему наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Подсудимый признал вину в инкриминируемом преступлении и раскаялся.

По данным следствия, он перевел своему дяде, бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП N10 УМВД по Екатеринбургу Андрею Карпову, 120 тыс. рублей за ежедневную передачу суточных оперативных сводок городского УМВД для последующей публикации содержащейся в них информации.

25 ноября 2025 года Верх-Исетский райсуд признал Карпова виновным в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и приговорил к четырем годам лишения свободы условно. Решение вступило в силу.

Екатеринбург Ura.ru Денис Аллаяров
