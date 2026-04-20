Гособвинитель запросил для экс-редактора Ura.ru Аллаярова пять лет колонии

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Гособвинитель запросил для обвиняемого в даче взятки бывшего редактора Ura.ru Дениса Аллаярова наказание в виде лишения свободы на пять лет, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки - в сумме 1,2 млн рублей. (...) Наказание в виде лишения свободы (...) в исправительной колонии общего режима", - сказал прокурор.

Ранее сообщалось, что Аллаяров признал вину в инкриминируемом преступлении и раскаялся. По версии следствия, он перевел своему дяде, бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП N10 УМВД по Екатеринбургу Андрею Карпову, 120 тыс. рублей за ежедневную передачу суточных оперативных сводок городского УМВД для последующей публикации содержащейся в них информации.

Бывшему редактору инкриминируется ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

25 ноября 2025 года Верх-Исетский райсуд признал Карпова виновным в превышении должностных полномочий (п."е" ч.3 ст.286 УК РФ) и получении взятки в значительном размере (ч.3 ст.290 УК РФ) и приговорил к четырем годам лишения свободы условно. Решение вступило в силу.