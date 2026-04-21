Более 30 БПЛА ликвидировали за сутки в Курской области

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 32 украинских беспилотниках, сбитых над регионом за минувшие сутки.

"Всего в период с 09:00 20 апреля до 07:00 21 апреля сбито 32 вражеских беспилотника различного типа", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По его данным, четыре раза ВСУ применили артиллерию по отселённым районам. 10 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник нанёс удар по территории агрофирмы в Хомутовском районе. По предварительной информации, один человек погиб, еще три человека ранены.