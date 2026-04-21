Саммит Россия-АСЕАН пройдет в 2026 году в Казани

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении 17–19 июня 2026 года в Казани саммита Россия-АСЕАН.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент также поручил образовать оргкомитет по подготовке и проведению саммита, председателем которого назначил своего помощника Юрия Ушакова.

"В целях подготовки и проведения в Российской Федерации в 2026 году саммита Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) постановляю: 1. Определить город Казань местом проведения в 2026 году саммита Россия-АСЕАН", - отмечается в указе.

Председателю оргкомитета Ушакову поручено в месячный срок утвердить состав оргкомитета, а правительству РФ обеспечить финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением саммита.