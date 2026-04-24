Москва вскоре направит официальные приглашения на саммит Россия-АСЕАН

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готовит и в ближайшее время направит официальные приглашения лидерам государств Юго-Восточной Азии для участия в саммите Россия-АСЕАН в Казани.

"Потребуется какое-то время, тут как раз и будет работа организационного комитета", - заявил Песков "Известиям", добавив, что вскоре "будут официальные приглашения направляться".

Песков отметил, что на саммите возможны и двусторонние контакты. "Это будет зависеть дальше от хода подготовки. В целом, конечно, это в основном не двусторонний формат, а многосторонний, со своей многосторонней повесткой дня. Как правило, конечно, и двусторонние контакты тоже происходят", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в этом году в Казани саммита Россия-АСЕАН. Глава государства также поручил образовать оргкомитет по подготовке и проведению саммита, председателем которого назначил своего помощника Юрия Ушакова.

