Более 70 граждан РФ эвакуированы из Бейрута в Москву

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого 73 россиянина, совершил посадку в подмосковном аэропорту Домодедово, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

"В подмосковном аэропорту Домодедово совершил посадку самолет Ил-76 МЧС России. Спецрейсом осуществлен вывоз 73 граждан РФ и членов их семей, в том числе 33 ребенка, пожелавших покинуть зону военного конфликта", - говорится в сообщении.

Вывоз российских граждан был организован в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.