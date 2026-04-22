Что случилось этой ночью: среда, 22 апреля

Обрушение подъезда в Сызрани после атаки БПЛА, заявление Трампа о продлении перемирия при сохранении морской блокады, эвакуация граждан РФ из Ливана

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Подъезд многоквартирного жилого дома частично обрушился в Сызрани в результате атаки БПЛА. Были спасены четыре человека, в том числе ребенок, еще несколько могут находиться под завалами. Жителей уцелевших подъездов эвакуировали. На месте работают более 300 специалистов экстренных служб и свыше 80 единиц техники.

- Дональд Трамп сообщил, что США пока не будут возобновлять удары по Ирану, но продолжат блокаду иранских портов. Президент убежден, что "без нее сделки с Тегераном никогда не будет".

- Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что переговоры представителей Тегерана и Вашингтона в Исламабаде смогут состояться, когда американская блокада иранских портов будет снята.

- Командующий ВКС КСИР генерал Маджид Мусави выступил с угрозой уничтожить нефтяную промышленность стран Персидского залива, если против Ирана будут возобновлены боевые действия.

- Самолет Ил-76 МЧС РФ вывез из Ливана граждан РФ и членов их семей, пожелавших покинуть зону военного конфликта. В Москву вернулись 73 россиянина, в том числе 33 ребенка.

- Спасатели возобновили эвакуацию тел туристов из Красноярска, погибших во время восхождения к пику горы Мунку-Сардык в Бурятии. Операция проходит в экстремальных условиях: в горах сильный ветер и метель.

- В Румынию вернули золотой шлем возрастом около 2,5 тыс. лет, а также два дакийских браслета, похищенных в январе 2025 г. из музея в Нидерландах.

Казахстан не получал официальных сообщений от РФ о приостановке транзита нефти по "Дружбе"

Украденный в Нидерландах дакийский золотой шлем вернулся в Румынию

В Тегеране предупредили о немедленном ответе в случае атаки США

США ждут ответа от лидера Ирана по условиям урегулирования конфликта 22 апреля

Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану при сохранении морской блокады

Иран отказался от переговоров с США из-за чрезмерных требований Вашингтона

Бомбардировщики ВВС США провели тренировочные вылеты из Англии в направлении Ближнего Востока

США расширили санкции против Ирана из-за программы вооружений

NYT сообщила, что вылет Вэнса в Пакистан на переговоры с Ираном отложен
