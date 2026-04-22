Путин в среду проведет переговоры с президентом Республики Сейшельские Острова

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в среду состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сейшельские Острова Патриком Эрмини, который прибыл в Россию с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсуждение актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также международной и региональной проблематики", - говорится в сообщении.

Это будет первая встреча Путина с Эрмини после того, как он возглавил республику в октябре прошлого года.

Более 70 граждан РФ эвакуированы из Бейрута в Москву

В "Эксмо" отрицают иностранное финансирование

 В "Эксмо" отрицают иностранное финансирование

Что произошло за день: вторник, 21 апреля

Пресс-служба мессенджера Мах рекомендовала выключать VPN для его корректной работы

Бастрыкин поручил проверить детские книги Остера на предмет сомнительных установок

 Бастрыкин поручил проверить детские книги Остера на предмет сомнительных установок

Чебесков подтвердил обсуждение введения дублирования банковских смс-ок через Мах

В пресс-службе мессенджера назвали равнозначными наименования Мах и Макс

 В пресс-службе мессенджера назвали равнозначными наименования Мах и Макс

Подросток в Перми получил ожоги, подобрав на улице сверток с купюрами

Шойгу предостерег Киев от попыток захватить склады боеприпасов в Приднестровье

 Шойгу предостерег Киев от попыток захватить склады боеприпасов в Приднестровье

В Минпромторге заверили, что запрещать скидки на маркетплейсах не планируется

 В Минпромторге заверили, что запрещать скидки на маркетплейсах не планируется
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9075 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1833 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов